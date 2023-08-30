Güvercinlik'te çok sayıda mühimmat ve eski eser bulundu

Güvercinlik’te kanunsuz patlayıcı madde ve eski eser tasarrufu

Güvercinlik’te dün M.A’nın (E-35) kullanımında bulunan binada polis tarafından yapılan aramada, bir el bombası, muhtelif ebatlarda 467 canlı mermi, 46 boş kovan, 11 GKRY menşeili av tüfeği fişeği, 23 patlayıcı torpil, 494 hava tüfeği saçması ve 15 çeşitli boy ve ebatlarda eski eser olduğuna inanılan çömlek tespit edilerek emare olarak alındı.



Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.



-Arapköy’de başkasının evine girerek aracını çalıp kaza yapan şahıs tutuklandı



Arapköy’de, dün gece J.W.R.W (E-48) bir şahsa ait evin penceresini açarak içeriye girdikten sonra HF 210 plakalı aracın kontak anahtarını çalıp ev önünde park halinde bulunan aracı mal sahibinden izinsiz bir şekilde alıp kullanarak trafik kazası yaptı.



Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.



-İzin olmaksızın müzik yayını yapan işyerlerine yasal işlem…



Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında dün gece polis tarafından yapılan denetimler sonucu, iki işletmenin yetkili makamdan alınan müzik yayın izni olmaksızın ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptıkları tespit edildi.



Polis açıklamasında, bahse konu iş yerlerinin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.



-Lefke’de yangın…



Lefke’de dün 13.50 sıralarında, Mehmet Behaettin Sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattının kopmasıyla yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşması sonucu yangın meydana geldi.



Polis açıklamasında çıkan yangın sonucu iki dönüm arazide bulunan kuru otlar ile dört meyve ağacı, bir Cemile çiçeği, dört zeytin ağacı ve bir çam ağacı yanarak zarar gördü.



-15 yaşındaki genç kayıp…



Lefkoşa’da sakin Halil Aktunç’un (E-15) dün öğleden sonra 16.00 sıralarında evinden ayrılıp halen geri dönmediği bildirildi.



Polis, Aktunç’un arandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

