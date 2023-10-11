Gümrüksüz mal satışı... 2 tutuklu

Dörtyol’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İ.A'nın (E-35) yaptığı markette dün saat 11.00 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, 194 adet enerji içeceğinin gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

Konuyla bağlantılı M.A.A’nın (E-44) Tuzla’daki evinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 840 adet enerji içeceği, 40 bin 878 sigara ve tütün ürünü, 284 diş fırçası, 204 prezervatif ve 400 sigara sarma kağıdının bulunarak emare alındığı kaydedildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

