Görünmez kaza

Fren yerine gaza basınca aracı ile beyaz eşya dükkanına girdi

Mağusa'da dün sabah fren pedalı yerine gaz pedalına basan araç sürücüsü, beyaz eşya mağazasına daldı. Kazada yaralanan olmadıGazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında fren yerine gaz pedalına basan 71 yaşındaki Mustafa Ersoy Özbilen, aracıyla Sakarya Lemar AVM içindeki Beko Beyaz Eşya Mağazası’nın vitrininden mağazaya girdi.Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileri doğru savrulan araç mağaza içerisindeki muhtelif beyaz eşyalara çarptı.Kaza sonucu yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.Olayın şokunu uzun süre atlatamayan sürücü Mustafa Ersoy Özbilen "Bir anda stopa basacağıma yanlışlıkla benzin pedalına basıp eşimle birlikte kendimizi mağazanın içinde bulduk, nasıl olduğunu anlamadık. Çok şükür ki çalışanlara zarar vermedik. Ancak çok büyük maddi hasara neden olduk. Özür dileriz.” dedi.Mağaza çalışanları ise “bir anda mağazaya bomba düştü sandık. Camın patlaması ile kendimizi oturduğumuz yerden geriye atarak kazadan kurtulduk. Bu kazadan yara almadan kurtulduğumuz için de buna mucize diyebiliriz. Herkese geçmiş olsun.” diye konuştu.Olay yerine gelen ambulans ile mağaza çalışanı yaklaşık yarım saat sakinleştirilmeye çalışıldı.