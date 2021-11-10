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Göçeri'de ormanlık alanda yangın

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Göçeri'de ormanlık alanda yangın
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Göçeri köyünün kuzeyindeki dağlık arazide yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre saat 14.20 sıralarında, Göçeri köyünün kuzey kısmındaki dağlık arazide meydana gelen yangın rüzgarın etkisiyle sürüyor. Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleri müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
 
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