Girne - Lefkoşa Anayolunda kaza: 2 yaralı

Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğazköy mevkiinde, saat 13.30 sıralarında Aydın Neni, yönetimindeki NL 766 plakalı buzluklu kamyonet ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İmam Meriç kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.