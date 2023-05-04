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Girne'deki kazada motosikletli yaralandı

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Girne'deki kazada motosikletli yaralandı
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Girne’de meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Waqas Ul Zaman ağır yaralandı
Polisin açıklamasına göre, Serdar Şahin (E-38), yönetimindeki ZMT 183 plakalı araçla saat 9.00’da tali yoldan ana yola dikkatsizce giriş yaptığı sırada Waqas Ul Zaman (E-30) yönetimindeki RG 749 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Zaman, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Şahin ise tutuklandı.
 
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