Girne - Değirmenlik (Dağyolu)'nda feci kaza

Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolu'nda yaşanan feci kaza nedeniyle bu yol araç trafiğine kapatıldı.
Kazada salon araçta bulunan birisi ağır iki kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde bir tır araç ile bir salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle söz konusu yolun, Acpulco kavşağı ile Değirmenlik - Dağyolu çemberi arasında kalan güzergahı trafik akışına kapatıldı.
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