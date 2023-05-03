Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti

Girne-Değirmenlik dağ yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Uğur Demirkol hayatını kaybetti

Polisin açıklamasına göre, Demirhan’da sakin Uğur Demirkol (E-35) saat 23.00 sıralarında, Girne-Değirmenlik dağ yolunda MY 870 plakalı salon araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sağ şerite geçip, karşıdan gelen Serhat Özen (E-37) yönetimindeki TUJ 794 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve TUJ 794 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Valentina Oswald, Eduard Oswald, Julia Hofmeister , Arthur Hofmeister ve Naik Hofmeister Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne

kaldırıldı.



Demirkol, daha sonra kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Diğer aracın sürücüsün tedavisi sürüyor. Araçta yolcu olarak bulanan 5 kişi ise ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.