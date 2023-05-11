Girne'de küçük kıza cinsel istismar

Girne’de dün sabahın erken saatlerinde okul otobüsünde meydana gelen “Çocuğa Taciz” olayı infiale neden oldu.

Sabahın erken saatlerinde okula gitmek için kullanımındaki okul otobüsüne binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki Cavit Dülek şikayet üzerine tutuklandı.

2020 yılında benzer suçu olan zanlı Düvek, 2012 yılında da sirkat suçundan tutuklanmıştı. Tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk alındı.

Polis memuru Ali Kamalı, mahkemede verdiği ifadede zanlı Cavit Dülek’in ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğa cinsel saldırı’ suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının kanında sabah saatlerinde yapılan alkol testinde, nefesinde 30 miligram alkol tespit edildiğini kaydetti.

Okul otobüsünde meydana gelen iğrenç olayın ardından, minibüste bulunan öğrencilerden ifade alınacağını kaydeden Kamalı, 1 gün tutukluluk talep etti.