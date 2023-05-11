banner913
banner932
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
4 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
3 0
 
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
9 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
28 0
Klasman tamam, gözler play-off’ta
Klasman tamam, gözler play-off’ta
11 0
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
19 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
20 0
banner915

Girne'de küçük kıza cinsel istismar

banner476

banner825
Girne'de küçük kıza cinsel istismar
banner931
Girne’de dün sabahın erken saatlerinde okul otobüsünde meydana gelen “Çocuğa Taciz” olayı infiale neden oldu.
Sabahın erken saatlerinde okula gitmek için kullanımındaki okul otobüsüne binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki Cavit Dülek şikayet üzerine tutuklandı.
2020 yılında benzer suçu olan zanlı Düvek, 2012 yılında da sirkat suçundan tutuklanmıştı. Tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk alındı.
Polis memuru Ali Kamalı, mahkemede verdiği ifadede zanlı Cavit Dülek’in ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğa cinsel saldırı’ suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının kanında sabah saatlerinde yapılan alkol testinde, nefesinde 30 miligram alkol tespit edildiğini kaydetti.
Okul otobüsünde meydana gelen iğrenç olayın ardından, minibüste bulunan öğrencilerden ifade alınacağını kaydeden Kamalı, 1 gün tutukluluk talep etti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.