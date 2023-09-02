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Girne'de araç yangını

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Girne'de Ersin Aydın Sokak üzerinde park halinde bulunan aracın motor bölümünde yangın çıktı

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Girne'de araç yangını
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Girne'de Ersin Aydın Sokak üzerinde park halinde bulunan Mustafa Okumuş’a ait TPH 977 plakalı aracın motor bölümünde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi

Polisin açıklamasına göre, bu sabah saat 05.20’de meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın motor bölümü, ön camı, sağ ve sol ön çamurlukları yandı.
Soruşturma devam ediyor.
 
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