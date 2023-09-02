Girne'de araç yangını

Girne'de Ersin Aydın Sokak üzerinde park halinde bulunan Mustafa Okumuş’a ait TPH 977 plakalı aracın motor bölümünde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi
Polisin açıklamasına göre, bu sabah saat 05.20’de meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın motor bölümü, ön camı, sağ ve sol ön çamurlukları yandı.
Soruşturma devam ediyor.
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