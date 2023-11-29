Girdikleri evde ne buldularsa çaldılar

Edremit’te yabancı uyruklu iki kişi, Rus uyruklu kadının evine girip, 30 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldı

Edremit’te Rus uyruklu kadının evine girip, 30 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan Ekaterına A. Golubeva ve Stannislav Pshenichnyy tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru olguları aktardı. Polis, 24-25 Kasım 2023 tarihleri 20:00-12:00 saatleri arasında Edremit’te sakin 46 yaşındaki isminin baş harfleri V.P’ye ait Cemile Bayır Sokak’ta bulunan ikametgahın doğuya bakan kilitsiz durumdaki balkon camını açıp içeri giriş yapan Ekaterına A. Golubeva ve Stannislav Pshenichnyy’in ikametgahın salon kısmında televizyon ünitesindeki çekmecede muhafaza edilen bin 500 Amerikan Doları ve bin TL nakit parayı yatak odası içerisindeki dolapta bulunan ziynet eşyalarını ve 150 İngiliz Sterlini çaldığını söyledi.

Polis, zanlıların 27 Kasım 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlıların söz konusu evden çaldıkları ziynet eşyalarının listesi şöyle:

30 bin Amerikan Doları değerindeki bir altın yüzük, 2 adet üzerinde elmas bulunan altın yüzük, 2 çift altın küpe, bir adet altın haç, bir adet Arient marka kol saati, 3 adet altın kolye ucu, bir adet 0,5 karat üzerinde elmas bulunan altın yüzük, bir adet altın yüzük, bir adet içerisinde yunanca semboller bulunan altın haç, bir adet üzerinde dikdörtgen taş bulunan beyaz altın yüzük, bir adet üzerinde elmaslar bulunan beyaz altın zincir kolye, bir adet safirli altın zincir kolye, bir adet pembe altın bileklik, 2 adet pembe altın haç, bir adet üzerinde zirkon taşlar bulunan altın yüzük, bir adet üzerinde elmas ve inci bulunan pembe altın yüzük, bir çift beyaz altın küpeler, bir adet elmaslı özel yapım kolye, bir çift küpe takımı, 6 adet farklı uzunluklarda altın kolye takımı, bir adet beyaz ve sarı altından mamul haç, bir adet üzerinde yakut taşı bulunan altın yüzük, bir adet zirkon taşlı gümüş haç, bir adet üzeri taşlı bileklik, bir adet yaprak desenli üzerinde taş bulunan altın yüzük, bir adet kırmızı yakut taş, bir adet kalp desenli altın kolye ucu, bir adet altın kolye ucu olan ziynet eşyaları.

