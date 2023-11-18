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Gazimağusa’da yayaya çarpan sürücü tutuklandı

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Gazimağusa Anıt çemberinde bugün sabah meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan yayaya çarpan Ayhan Tanburoğlu (E-56) tutuklandı.

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Gazimağusa’da yayaya çarpan sürücü tutuklandı
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yaya Dilfuzakhon Sattarova (K-45) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde burun kırığı ve yüzünde muhtelif yaralanmalar nedeniyle  müşahede altına alındı.
Olay Anıt çemberine giriş yapıp doğu istikametinde seyreden Ayhan Tanburoğlu, HD 054 plakalı salon aracıyla yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak geçmekte olan Dilfuzakhon Sattarova’ya çarptı.
Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.
 
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