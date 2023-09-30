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Gazimağusa’da uyuşturucu

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Gazimağusa’da uyuşturucu
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Gazimağusa’da, dün akşam 19.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, O.Ö (E-62) ve D.Ş (K-47)’nin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.


Polis açıklamasına göre, bahse konu şahısların tasarruflarında, üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan çeşitli ebatlarda toplam 10 kâğıt parçası ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 6 bin 810 TL nakit para bulunarak emare alındı.


Konu şahıslar tutuklandı.
 
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