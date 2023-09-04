Gazimağusa'da kavga: 1'i ağır, iki yaralı

Gazimağusa’da çıkan kavga sonucu bir kişi sağ göz alt kemiği kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisinde müşahede altına alınırken, bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa’da Suriçi’nde kavga çıktı. Kavgada, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.S.(E-21), G.Ç.’nin (E-27) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip, yere düşürerek başını kaldırıma çarpıp yaralanmasına sebep olurken, olaya müdahale etmeye çalışan O.A.Ç.’yi (E-25) de yüzüne yumruk vurarak darp etti.

Kavgada yaralanan G.Ç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ göz alt kemiği kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı, E.S. ise tutuklandı.





Kanunsuz avlanma... 2 avcıya yasal işlem...



Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrollerinde, iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. B.N.’nin (E-20) avlanma ruhsatı olmadığı halde, baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanılması gerekirken Hamitköy Barajı yakınlarında avlandığı, N.A.’nın (E-50) ise Yayla’da ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edilirken, adı geçenler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

