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Gazimağusa Limanı'nda iş kazası.. 1 yaralı, 2 tutuklu

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Gazimağusa Limanı'nda yük gemisindeki iş kazasında 1 kişi yaralandı, gemi kaptanı ve operatörü ihmalden tutuklandı.

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Gazimağusa Limanı'nda iş kazası.. 1 yaralı, 2 tutuklu
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Gazimağusa Limanı'nda yük gemisindeki iş kazasında 1 kişi yaralandı, gemi kaptanı ve operatörü ihmalden tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, kaza, limana dün gece 23.00 sıralarında yanaşan “Dada Star Tripoli” isimli yük gemisinin üst katındaki araçların indirilmesi sırasında meydana geldi. Aşağıya doğru hareketi sağlayan taşıyıcı rampa üzerindeki ND 534 plakalı tır aşağıya indirildiği sırada, kaldıraçların fazla yükten sağ ve sol hidroliklerin kopması sonucunda araç içerisindeki şoför Mehmet Tan (E-38) yaralandı. Şoför, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından omurgasında kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yürütülen soruşturmada, tırın, yüküyle beraber yaklaşık 45 ton ağırlığında olduğu belirlendi. Polis, olayda ihmali görülen gemi kaptanı Y. A. A. (E-63) ve rampa operatörü H.A.'yı (E-25) tutukladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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