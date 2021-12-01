Gazimağusa'da kokain operasyonu: 1 tutuklu

Gazimağusa’da dün bir evde yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.00 sıralarında Ö.U.’nun (E-40) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu ve emare olarak alındı. Ö.U. tutuklandı.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ KURU OT VE ANIZ YAKTI

Göçeri Aktaş mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında S.B.’nin (E-58), arazisi içerisinde bulunan kuru ot ve anızları gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın, yetkili makamdan izni olmadığı halde yaktığı tespit edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 40 dönüm kuru ot ve anız ile sazlıklar yanarak, zarar gördü.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.