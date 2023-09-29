Sahte reçete olayında tutuklu sayısı 17’ye yükseldi

Sahte reçete düzenlenmesi meselesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah Gazimağusa'da bir eczacı daha tutuklandı.

Böylece konuyla ilgili tutuklu sayısı 17’ye yükseldi.

Polisten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

