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Gazimağusa'da bir eczacı daha tutuklandı

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Sahte reçete olayında tutuklu sayısı 17’ye yükseldi

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Gazimağusa'da bir eczacı daha tutuklandı
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Sahte reçete düzenlenmesi meselesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah Gazimağusa'da bir eczacı daha tutuklandı.
Böylece konuyla ilgili tutuklu sayısı 17’ye yükseldi.
Polisten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 
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