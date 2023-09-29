Sahte reçete düzenlenmesi meselesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah Gazimağusa'da bir eczacı daha tutuklandı.
Böylece konuyla ilgili tutuklu sayısı 17’ye yükseldi.
Polisten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.