Feci kazada yaralananların kimlikleri açıklandı

Değirmenlik - Girne Anayolu'nda(Dağyolu) öğle saatlerinde meydana gelen feci kazayla ilgili ayrıntılar belli oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza aat 12.40 sıralarında, Değirmenlik - Girne Anayolunun (Dağyolu) 6-7 kilometreleri arasında, 55 yaşındaki erkeke Fikret KABAK, yönetimindeki 68 AH 424 plakalı tır araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip Girne istikametine doğru seyretmekte olan 35 yaşındaki kadın Hasibe BEKİZ yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklemesiyle meydana geldi..

Kaza sonucu yaralanan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe BEKİZ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide GARİP (K-61) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürmekte.

Kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe BEKİZ, itfaiye ekipleri tarafından sıkışmış olduğu araç içerisinden çıkarıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 68 AH 424 plakalı tır araç sürücüsü Fikret KABAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.