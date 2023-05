Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Girne-Değirmenlik Dağ yolunda dün gece meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Dağ yolu boyunca MY 870 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Demirhan’da sakin Uğur DEMİRKOL (E-35) seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisinde kayarak sağ şerite geçmesi sonucu , o esnada karşı istikametten gelmekte olan Serhat ÖZEN (E-37) yönetimindeki TUJ 794 plakalı aracın ön kısmına, aracının arka kısmı ile çarptıktan sonra yolun sağından çıkmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve TUJ 794 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Valentina OSWALD, Eduard OSWALD, Julıa HOFMEISTER , Arthur HOFMEISTER , Naık HOFMEISTER Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.Valentina OSWALD , Eduard OSWALD , Julıa HOFMEISTER , Arthur HOFMEISTER , Naık HOFMEISTER yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu olmuştur. MY 870 plakalı araç sürücüsü Uğur DEMİRKOL kaldırıldığı Yakındoğu Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. TUJ 794 plakalı araç sürücüsünün ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmekte