Fayans işi için gittiği evde kadına saldırdı

Gönyeli’de seramik ve fayans işi yapmak amacı ile gittiği evde 26 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan Serkan Ateş tutuklandı



Gönyeli’de meydana gelen cinsel saldırı ile ilgili olarak tutuklanan 38 yaşındaki zanlı Serkan Ateş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, 27.11.2021 tarihinde, saat 12:45 raddelerinde, Gönyeli'de, isminin baş harfleri G.G.'ye ait ikametgah içerisinde, Çatalköy'de sakin zanlının, kendisini seramik ve fayans işi yapmak amacı ile konu ikametgaha davet eden 26 yaşındaki isminin baş harfleri P.D.’nin rızası dışında ve cinsel davranışla sağ kolu ile belini sarıp sağ eli ile göbek kısmını okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik şikayeti olduğunu belirtti. Polis, olayın akabinde şikâyetçi ile zanlının aynı asansörde apartmanın zemin katına indiklerini ve tokalaştıkları esnada kadını elinden çekip, yanaklarından izni olmaksızın öptüğünü anlattığını mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlı Serkan Ateş’in tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili alınacak ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri bulunduğundan, zanlının aleyhinde 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



