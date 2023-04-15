Falyalı cinayeti davası 24 Mayıs’a ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde evine gittiği sırada suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş’ın suikast zanlıları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek, Girne Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular eksik evrak ve belgelerin taraflarına ulaştırıldığını beyan ederken, evrakları incelemek için mahkemeden süre istedi. Dava 24 Mayıs saat 11.00’a ertelendi.
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