Evlerinde uyuşturucularla yakalandılar

Narkotik ekibine gelen bilgi üzerine evleri aranan iki kişinin tasarruflarında 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain ve 200 Euro nakit para bulundu

Lefkoşa’da önceki gün 27 yaşındaki Hüseyin Akar ve 24 yaşındaki Bekir Altay’ın kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 3 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 öğütücüyle 2 hassas terazi bulunarak, emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Kanunsuz uyuşturucu madde MDMA, Kokain ve Hintkeneviri türü alma, verme ve tasarrufu suçlarında tutuklanan zanlılar Hüseyin Akar ve Bekir Altay mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüseyin Akar ve zanlı Bekir Altay’ın Kanunsuz uyuşturucu madde MDMA, Kokain ve Hintkeneviri türü alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 23 Mayıs’ta zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını ve aynı gün ikametgahlarında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıların konu maddeleri 13- 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında aranan 1 şahıstan 56 gram ağırlığında hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA ve 6 gram ağırlığında kokain aldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların aranan bazı şahıslara uyuşturucu verdiklerine yönelik beyanları olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

