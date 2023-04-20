Evinde banka mührü bulundu

Lefkoşa’da Wayne Vugo Ngwenya’nın evinde bir bankaya ait iki adet kaşe bulundu. Polis, söz konusu kaşelerle evrak sahteleme yapılıp yapılmadığını araştırıyor

Mühür yapmak için kullanılan alet tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Wayne Vugo Ngwenya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, olguları aktardı. Polis, zanlı Wayne Vugo Ngwenya’nın Mühür yapmak için kullanılan alet tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18 Nisan 2023 tarihinde sirkat meselesi ile ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu ikametinde bir arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, bahse konu ikamette yapılan aramada bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti.

Polis, evrak sahteleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ve meselenin tahkikatının henüz yeni başladığından alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması durumunda tahkikata etki etme olasılığı olduğundan 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

