Evin odalarını kiralayan Nijeryalı üç yıldır kaçak yaşıyormuş!

Lefkoşa’da bir apartman dairesinin ayrı ayrı kiralanan bir odasını, mal sahibinden habersiz şekilde Nijeryalı öğrenciye kiralayıp 980 Stg para alan Nijeryalı Festus Asare’nin, ülkede Kasım 2019 tarihinden beri yani bin 372 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan Festus Asare dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının 3 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bulunan ve Bozalp İnşaat tarafından ayrı ayrı kiralanan bir apartman dairesinin odalarını mal sahibinden habersiz ve yetkisi olmadığı halde bir odasını Nijeryalı öğrenciye kiraladığını söyledi.

Polis, zanlının kiraladığı oda için Nijeryalı öğrenciden 3 aylık peşinat ve depozito olarak, 980 Sterlin aldığını belirtti. Polis memuru, zanlı hakkında 23 Haziran 2023 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 28 Ağustos tarihinde müştekinin avukatının ofisine gittiği esnada tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Zanlının 29 Ağustos 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada 29 Kasım 2019 tarihinden beri yani bin 372 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

