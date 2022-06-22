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Ev sahibi, hırsızı suçüstü yakaladı

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Girne'de evine giden kişi evinin kapısını açınca adeta şok yaşadı. Ev sahibi, hırsızı suçüstü yakalayarak, polise teslim etti

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Ev sahibi, hırsızı suçüstü yakaladı

Girne'de dün evine giden bir vatandaş, evinin kapısı açınca hırsızla göz göze geldi. Hırsızı suçüstü yakalayan ev sahibinin polis ekiplerine haber vermesi sonrası zanlı gözaltına alındı.
Olay Girne’de, Sht Fevait Ali Sokak üzerinde bulunan Orhun Kemal Büyükakgül’e ait evde meydana geldi.


23 yaşındaki isminin baş harfleri Y.O.Y olan hırsız, Büyükakgül’e ait evin kapısını anahtar ile açıp içeriye girdi. Hırsız, dolapları karıştırdığı sırada, mal sahibinin eve geri dönmesi sonucu ve polisin olay yerine gelmesi ile suçüstü tespit edilerek tutuklandı.     
 
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