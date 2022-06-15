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Ev kundaklamaya 16 ay hapis

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Zeytinlik’te husumetli olduğu isminin baş harfleri E.K’nin evinin kapısını kundaklayan ayrıca aracının da üzerine sprey boya ile zarar veren 70 yaşındaki zanlı Ersoy Enginol’a 16 ay hapis cezası verildi.

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Ev kundaklamaya 16 ay hapis

Zeytinlik’te, zanlı Ersoy Enginol, 9 Şubat 2021 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, zanlı Ersoy Enginol’un tasarrufunda bulunan gaz yağını E.K’ye ait ikametgâhın ana giriş kapısı üzerine dökerek mangal yakacağı ile tutuşturup ateşe vermek suretiyle yakarak kasti hasara uğratmıştı.
Enginol olayın ardından tutuklanmış ve yapılan iler soruşturmada 1 Şubat 2021 tarihinde de yine aynı adres üzerinde park halinde bulunan E.K’ye ait aracın kaportasını, tasarrufunda bulunan sprey boya ile boyamak suretiyle konu aracı kasti hasara uğrattığı da tespit edilmişti.
 
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