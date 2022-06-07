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Ev değil sanki de tarihi mekan

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Ev değil sanki de tarihi mekan

Tasarrufunda eski eser ve elektronik sigara bulunduran 2 kişi tutuklanırken, ruhsatı olmaksızın alkollü içki satan iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, tasarrufunda Bizans ve Roma dönemlerine ait eski eser nitelikli 154 adet sikke, 4 adet yüzük, 9 adet takı eşyası parçaları, 1 adet buhurdandık ve ok başı bulunan N.T.(E-34) tutuklandı.

Söz konusu şahsın Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen “Gömü Operasyonu” kapsamında tutuklandığı, eski eserlerin emare alındığı açıklandı.

Girne’de, Semih Sancar Caddesi’nde bulunan Offlicence dükkanında polis tarafından yapılan kontrolde; gümrüğe beyan edilmemiş 33 adet elektronik sigara tespit edildi. 3 Haziran’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında işyeri işletmecisi T.Ş (E-36) tutuklandı.

Güzelyurt’ta Cengiz Ratip Sokak’ta bulunan Offlicence dükkanında polis tarafından yapılan kontrolde ise; ruhsatı olmadığı halde 272 şişe alkollü içkinin izinsiz olarak satışa sunulduğu tespit edildi.

Dün yapılan kontrolde, içkiler emare olarak alınırken, bahse konu işyeri işletmecisi F.Y.(K-53) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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