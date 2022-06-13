Eskort dolandırıcılığı

Türkiye’deki bir şebeke, KKTC’den bazı adresleri “eskort kadın merkezi” diye vererek birçok kişiyi dolandırıyor

Türkiye’deki bir dolandırıcılık şebekesi, KKTC’den bazı kişilere sahte adresler vererek, “eskort kadın” (para karşılığı seks yapan kadın) ayarlayacağı vaadiyle para alıyor ama yönlendirilen adresler sahte çıkıyor. Üstelik adresi verilen kişiler de “eskort kadın” bulacak diye gelenlerle kavga etmek zorunda kalıyor.Gönyeli Yenikent’teki “İrfan 13 Apartmanı”ndaki bazı daireler de dolandırıcılar tarafından “eskort kadın” adresi olarak veriliyor. Apartmanda yaşayanlar sürekli olarak, dolandırılan kişiler tarafından taciz ediliyor.Türkiye’deki dolandırıcılara binlerce lira kaptıran bazı kişiler, apartmanda kapıları tekmeliyor, yumrukluyor. Apartman sakinleri, parasını kaptırdığı için çılgına dönen bu kişilerle uğraşmak zorunda kalıyor.Huzurlarının kalmadığını, iki yıldır hemen her gece bazı kişilerin apartmana bu amaçla geldiğini, kavgalar çıktığını söyleyen apartman sakinleri, şebekenin Türkiye merkezli olması ve internet üzerinden insanları dolandırdığı için KKTC polisi herhangi bir şey yapamıyor.Apartman sakinleri, internet üzerinden “eskort kadın” ayarlanacağı vaatlerine kimsenin kanmaması, şebekeye para kaptırmaması uyarısında bulundu.Gönyeli Yenikent’teki “İrfan 13 Apartmanı” adresinin verildiğini ama bu adreste aileler yaşadığını, böyle bir hizmet verilmediğini ifade eden apartman sakinleri, “Resmen canımızdan bezdik. Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Biz apartmanda kalanlar ciddi tehdit ve tehlike altındayız” dedi.Apartman sakinleri, Facebook’ta yer alan “Sevim İrem Genç (Kıbrıs eskort/escort bayan) ve İlayda Özdemir (Kıbrıs eskort/escort bayan)” adreslerinin sahte olduğu ve bunlara kimsenin kanıp, para kaptırmaması uyarısı yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan apartman sakinleri “DOLANDIRICILIK UYARISI” başlığıyla hem şebekeye para kaptırılmaması uyarısı yapıyor, hem de yaşadıkları sıkıntıları şu şekilde anlatıyor:“Gönyeli Yenikent’teki İrfan 13 Apartmanı, iki yıldan beridir çirkin bir dolandırıcılık tezgahına alet olmasından dolayı kimliği belirsiz kişiler tarafından apartman sakinleri taciz edilmektedir.Bu kişiler internetten buldukları eskort kadınlarla birlikte olabilmek için binlerce Türk Lirasını Türkiye merkezli bir dolandırıcı şebekesine kaptırmaktadır. Fuhuş adresi olarak kendilerine İrfan 13 Apartmanı gösterilmektedir.Plakaları da dahil olmak üzere park edilmiş arabaların eşkaliyle ilgili bilgi verilmektedir. Hemen hemen her gün bu tip insanların tacizlerine maruz kalmaktadırlar. Sabahın ikisinde bile sakinlerin kapılarının çalındığı, zorlandığı ve yumruklandığı zamanlar oldu.Polise bilgi verilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamadı. Polis, Türkiye’deki muhataplarına yazı yazdığını, para yatırılan hesap sahiplerinin isimlerine kadar bilgilerin verildiğini, ancak Türk polisinden bir dönüş alınamadığını belirttiler.Dolandırıcılara para kaptıran kişilerin, apartman sakinleri tarafından dolandırıldıklarına inanmaları sebebiyle apartmanda kalanlar ciddi tehdit ve tehlike altındadır.Bahse konu eskort sayfalarının ekran görüntülerini paylaşıyorum. Lütfen bu paylaşımımı siz de kendi sayfanızdan paylaşınız.”