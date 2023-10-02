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Eski eşini öldürmekle tehdit etti

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Güzelyurt’ta Mehmet İneci adlı kişi, eski eşini öldürmekle tehdit etti

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Eski eşini öldürmekle tehdit etti
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Güzelyurt bölgesinde yaşanan olayda eski eşini öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet İneci, dün mahkemeye çıkarıldı.
Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 30 Eylül 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında zanlının Bostancı'da Sht. Orhan Barut Sokak No: 10 adresindeki ikametgahın ön kısmındaki yol içerisinde, ikametgahın avlusu içerisinde bulunan eski eşi S.A.’ya hitaben bağırarak şiddet tehdidinde ve itale-i lisanda bulunup rahatsızlık yaptığını söyledi.
Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, olay esnasında orada bulunan birçok kişinin ifadesinin alınacağını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının soruşturma aşamasında 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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