Esentepe ve Kozanköy’deki yangınlar yayıldı

Esentepe ve Kozanköy’de bugün çıkan yangınlar şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

TAK’a konuşan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, vatandaşlardan yangın söndürme çalışmalarına destek istedi. Karzaoğlu, yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldığını ifade ederek, herkesi söndürme çalışmalarına çağırdı.



Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ise, Esentepe ve Kozanköy’deki yangınlar devam ediyor. Kozanköy’de 14.30 sıralarında çıkan yangın, Kozanköy ağıllar bölgesinde başladı. Esentepe’deki yangın ise saat 15.00 sıralarında başladı.

Şiddetli rüzgardan dolayı yayılan yangınlara, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri yanında iş makineleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Öte yandan Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde China Bazaar civarında saat 16.15'te kamışlık alanda çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

