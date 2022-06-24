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Esentepe'de bir kişi ikametgahında ölü bulundu

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Esentepe'de bir kişi ikametgahında ölü bulundu

Esentepe’de sakin Alan John Josline (E-65) dün kaldığı ikametgah içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Josline’e yapılan ilk muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

-Uyuşturucu madde tasarrufu

Lefkoşa’da, başka bir suçtan tutuklu bulunan N.Ö.’nün (E-38) kullanımındaki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yine Lefkoşa’da, Şht. Murat Şen Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.A.’nın (E-28) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası, metal kaşık ve sekiz adet enjektör bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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