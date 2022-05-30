Erülkü’den kozmetik ürünü çaldılar

Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden iki kadın, toplam değerleri 5.761 TL olan muhtelif kozmetik ürünleri ile bayan giyim eşyalarını çaldı ancak çok geçmeden yakalandı



Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden 28 yaşındaki Nigar Rahimzade ve 31 yaşındaki Sara Bassanzhan, toplam değerleri 5.761 TL olan muhtelif kozmetik ürünleri ile bayan giyim eşyalarını beraberlerindeki çantalar içerisinde koyup gizledikten sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkarak hırsızlık yaptı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Zanlılar Nigar Rahimzade ve Sara Bassanzhan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, 28.05.2022 tarihinde saat 19:10’da Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette, Lefkoşa'da sakin zanlı Nigar Rahimzade ve zanlı Sara Bassanzhan’nın beraberlerinde getirmiş oldukları iki adet sırt çantası içine toplam 5.761,84 TL değerinde olan muhtelif marka kozmetik ürünleri ile kadın kıyafetlerini koyup, gizledikten sonra market dışarısına çıkartarak sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, zanlıların sirkat ettikleri ürünler ile ürünleri gizlediği iki adet sırt çantasının emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere olumsuz yönde etki etme olasılığı olduğundan soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Alakan Çakan, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

