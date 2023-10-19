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Erülkü hırsızı havaalanında yakalandı

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Erülkü Süpermarket’ten 640 TL değerinde ürün çalan Rouzbeh Mohammadreza, Havalimanından çıkış yapacağı sırada görevli memur tarafından tespit edilerek tutuklandı

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Erülkü hırsızı havaalanında yakalandı
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Minareliköy’de meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Rouzbeh Mohammadreza dün mahkemeye çıkarıldı.
Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı.
Polis, 1 Ekim 2023 tarihinde Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Supermarkete alıveriş için giden faili meçhul bir şahsın kozmetik reyonunda satışa sunulun 362 TL değerinde Neutrogena marka yaşlanma karşıtı gece serumunu ve mutfak reyonunda satışa sunulan 126 TL değerindeki yemek spatulasını, 152 TL değerindeki bıçak setini çantasına koyduktan sonra market kasasından ödeme yapmadan çaldığını söyledi. Polis, olayın 9 Ekim tarihinde bildirildiğini, incelenen kamera görüntülerinde ZUA 084 plakalı kiralık araçla marketten ayrılan şahsın Rouzbeh Mohammadreza olduğunun öğrenildiğini açıkladı. Polis, 10 Ekim tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.
Polis,  zanlının 17 Ekim 2023 tarihinde ise Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada görevli memur tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.
 Alınması gereken ifadeler ve zanlının ikametgahında söz konusu ürünlerin tespit edilebilmesi için arama yapılması gerektiğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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