banner913
banner932
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
39 0
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
18 0
 
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
22 0
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
24 0
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
11 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
31 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
39 0
banner964

Erhan Arıklı yayaya çarptı

banner476

banner974
Erhan Arıklı yayaya çarptı
banner971
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bugün akşam üzeri Lefkoşa'da Devlet Hastanesi yakınlarında kullanımındaki araçla yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kamer Maniş isimli yaya çarptı.
Kaza sonrasında Maniş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARIKLI'DAN HASTANE'DE ZİYARET 
Lefkoşa’da Kamer Maniş adlı yayaya çarpan Erhan Arıklı, kaza sonrası acil serviste tedavi altına alınan Maniş ile fotoğrafının olduğu bir paylaşım yaptı, "Allah beterinden saklasın. Çok şükür Teyzemizde bir şey yok." notunu düştü.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.