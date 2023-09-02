Ercan Cambaz’ın hayati tehlikesi sürüyor

İskele-Ercan anayolunda aracın çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli polis memuru 49 yaşındaki Ercan Cambaz’ın uyutulduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

İskele-Ercan anayolunda meydana gelen trafik kazasında polis memuru Ercan Cambaz’ın ağır yaralanmasına neden olan sürücü Soheil Elmasry’nin tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.Demirhan Polis Karakolu’nda görevi Polis Memuru, kazanın 25 Ağustos 2023 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu üzerinde meydana geldiğini anımsattı.Polis, Soheil Elmasry’in, yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden 49 yaşındaki Ercan Cambaz yönetimindeki motosiklete çarpıştığını belirtti.Polis, kaza sonucu ağır yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan Cambaz’ın uyutulduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi.Polis, Ercan Cambaz’ın bir ameliyat daha geçireceğine dair doktorundan bilgi aldıklarını da ifade etti.Polis, zanlı aleyhinde 5 gün daha ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.