Endişe Verici Tablo

Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu, cinsel suçlarda ciddi bir tırmanış olduğuna ve trafik suçlarının da inanılmaz derecede arttığına dikkat çekerek, suç işlenmesinin önlenmesi için daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün 2022-2023 Adli Yıl kapanışını yaptı.

Kapanışta konuşan Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu, 15 Eylül 2022 ile 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 131 davanın sonuçlandığını, 110 davanın ise yeni adli yıla ertelendiğini söyledi.

Suç tiplerinin dağılımına dikkat çeken Mesutoğlu, en yaygın suçun uyuşturucu suçlarından oluştuğunu belirtti.

Mesutoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin gündeminde bulunan davalar ile mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarında görülebileceği üzere; uyuşturucu suçları Ağır Ceza Mahkemeleri huzurundaki davalar arasında korkutucu ve endişe uyandırıcı bir şekilde tartışmasız en yaygın suç türünü oluşturuyor.

“UYUŞTURUCU SUÇLARI TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Mesutoğlu, birçok kararda defalarca belirttikleri üzere uyuşturucu suçlarının tüm toplumun sağlık düzenini tehdit ettiğini ve toplum içerisinde çok ciddi huzursuzluk yarattığına dikkat çekti.

Kıdemli Yargıç Mesutoğlu, bu tarz suçların önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılması ve özellikle bu tarz maddelerin ülkeye girişinin engellenmesi adına “maksimum efor” sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

“ÖĞRENCİ OLARAK GİRİŞ YAPIP KAÇAK KALAN BİRÇOK KİŞİ VAR”

Mesutoğlu, KKTC’ye öğrenci adı altında giriş yapan, ancak daha sonra kaydını yenilemeden, Muhaceret Yasası’na aykırı bir şekilde ülkede kaçak kalan birçok kişinin bulunduğuna dikkat çekti.

Söz konusu kişilerin ülkede yasal statüleri olmadan kaldığını ve birçok suça karıştığını belirten Mesutoğlu, bu suçlar arasında uyuşturucu suçunun başı çektiğini vurguladı.

Mesutoğlu, bu durumun, Muhaceret Yasası’na aykırı şekilde kalanlar noktasında kontrol yapılmadığını, bundan ötürü de kişilerin yıllarca ülkede rahat bir şekilde, “tamamen denetimsiz ve kontrolsüz”, gayri yasal bir şekilde ikamet ettiğini çok net bir şekilde gösterdiğine dikkat çekti.

Kıdemli Yargıç Mesutoğlu, bu durumun önüne geçilmesi için muhaceret tarafından acilen denetimlerin artırılması ve idarenin de bu konuda daha sıkı bir şekilde kontrolü ele alması gerektiğini söyledi.

“CİNSEL SUÇLARDA CİDDİ BİR TIRMANIŞ VAR”

Mesutoğlu, gündemdeki davalardan ülke nüfusunun her geçen gün arttığının anlaşıldığını belirterek, cinsel suçlarda da ciddi bir tırmanış olduğunu dile getirdi. Cinsel suçların, anayasa tarafından korunan cinsel özgürlüğe ve vücut bütünlüğü haklarına saldırı teşkil eden ağır bir suç türü olduğuna işaret eden Mesutoğlu, bu tür suçların toplumsal huzuru bozduğunu ve kişilerin güven içinde yaşama duygusunu temelden sarstığına dikkat çekti.

“ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLARDA MEVZUAT YETERSİZ”

Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda mevzuatın ceza anlamında yetersiz kaldığının altını çizen Mesutoğlu, bu konuda gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini vurguladı.

Mesutoğlu, idarenin suça sürüklenen çocuklar noktasında gerekli adımları atması gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Mesutoğlu, suça sürüklenen çocukların tekrardan topluma kazandırılması için gerek yasal düzenlemelerin yapılması, gerekse fiziki alt yapının, yani bu kişilerin yaşı büyük olan kişilerle değil, kendi yaşıtlarıyla olabilecekleri ıslah evlerinin hizmete girmesi gerektiğini ifade etti.

“TRAFİK SUÇLARI İNANILMAZ DERECEDE ARTTI”

Trafikte işlenen suçlara da dikkat çeken Mesutoğlu, trafik suçlarının inanılmaz derecede arttığını vurguladı.

“Gün geçmiyor ki bir ailenin ocağına ateş düşmesin” diye konuşan Mesutoğlu, bu tarz suçların işlenmesi nedeniyle birçok ailenin, aile fertlerini trafiğe kurban verdiğini söyledi.

Mesutoğlu, bu konuda da denetimlerin kararlı bir şekilde sıklaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

“TRAFİK SUÇLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR DA YETERSİZ KALDI”

Mesutoğlu, trafik suçları için öngörülen cezaların da yetersiz kaldığını belirterek belli kriterler dahilinde özellikle sürat, alkol ve madde tesiri altında araç kullanan kişilerin Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 210’uncu maddesi altında değil, daha yüksek hapis cezaları öngören farklı bir madde altında yargılanması gerektiğini söyledi. “Suçlardaki artışla birlikte yeni cezaevi de yetersiz kalacak”

Yeni Merkezi Cezaevi’yle ilgili de konuşan Mesutoğlu, yeni cezaevinin devreye girmesiyle ilk nazarda barınma anlamında bir rahatlama olduğunu, ancak suçlardaki artışla birlikte yeni cezaevinin çok uzak olmayan bir süre sonra yetersiz kalacağını belirtti. Bu nedenle suç işlenmesinin önlenmesi için daha fazla adım atılması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Mesutoğlu, denetimlerin kararlı bir şekilde artırılması gerektiğini söyledi.

