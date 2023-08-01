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Eli havuzun tahliye borusuna sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

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Eli havuzun tahliye borusuna sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
Zeytinlikte, 4 yaşındaki bir çocuğun eli yüzme havuzunun tahliye borusuna sıkıştı. Çocuk polis ve itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, Zeytinlik’te 4 yaşındaki bir çocuğun eli, yüzme havuzunun açık konumda bulunan tahliye borusuna sıkıştı. Tahliye borusu polis ve itfaiye ekipleri tarafından kırılıp çocuk kurtarıldı. Çocuk, bileğindeki sıkışıp kalan boru parçasının çıkarılması ve sağlık kontrolünden geçirilmesi için Girne Dr. Akçiçek Hastanesine sevk edildi.
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