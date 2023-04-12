El-Sen’in 7 üyesi polise çağrıldı

EL-SEN’in önceki gün Meclis önünde gerçekleştirdiği eylem sırasında sökülen Meclisin ön kapısıyla ilgili 7 sendika üyesi polis tarafından ifade vermeye çağrıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı yapmış olduğu eylemlerden dolayı 7 sendika üyesi Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde ifade vermeye çağrıldı.

Önceki gün gerçekleştirilen eylemde Meclis kapısını kırdıkları gerekçesiyle 15 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Anımsanacağı üzere önceki gün AKSA ile yeni sözleşme imzalamaya olanak sağlayan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için Meclis önünde eylem düzenleyen El-Sen üyeleri Meclis kapısını zorlamış; polisle eylemcilerin karşılıklı çektiği kapı, yerinden sökülmüştü.

