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El freni çekili kalan araç seyir halindeyken kül oldu

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El freni çekili kalan araç seyir halindeyken kül oldu
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 Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Cengizhan Bıyıklı yönetimindeki HA 022 plakalı araç, taşocakları mevkiinde, el frenin çekili kalması sonucu fren balatalarının ısınması neticesinde çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.
 
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