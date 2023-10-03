Dört bir yandan kaçak çıkıyor

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde 6 kaçak daha yakalandı. Tutuklanan zanlıların kimisinin 976 gündür, kimisinin 731 gündür, kimisinin de 694 gündür ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıktı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen

42 yaşındaki Nijeryalı Kingsley Azubike Oragwae, 21 yaşındaki Nijeryalı Ahmed Mohammed Ibrahim Bakheete, Kongolu 20 yaşındaki Jeanty Kikwina Kisimba ve 20 yaşındaki Sudanlı Onyedikajo Joshua Onwumere tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis, yapılan kontrolde Kingsley Azubike Oragwae’nin, Ahmed Mohammed Ibrahim Bakheete’nin ve Jeanty Kikwina Kisimba’nın 30 Eylül 2022 tarihinden beri yani 365 gün, Onyedikajo Joshua Onwumere’nin ise 6 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 694 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Zanlıların ülkede kaçak kaldıkları süre içerisinde ne yaptıklarının da araştırılacağını ifade eden polis memuru, soruşturma amaçlı 3 gün süre talep etti.

Huzurunda aktarılan şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlılar hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

Yine Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijerya uyruklu Godswill Chidera James ve Shedrack Onyedikachi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Godswill Chidera James’ın 30 Eylül 2021 tarihinden beri yani 731 gün, Shedrack Onyedikachi’nin ise 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 366 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, 2 zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yine ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Mehmet Nedim Öztürk KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 29 Eylül 2023 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen Mehmet Nedim Öztürk'ün yapılan pasaport ve muhaceret kontrolünde 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren 976 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine