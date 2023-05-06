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Dolu yağışı kazalara neden oldu

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Dolu yağışı kazalara neden oldu
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Ülkede etkili olan dolu ve sağanak yağışı trafik kazalarına neden oldu. Lefkoşa-Güzelyurt ve Güzelyurt- Lefke anayolunda meydana gelen iki ayrı kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre  Saat 17.50 sıralarında  Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Sedef Zaifoğlu (K-34), yönetimindeki HA 079 plakalı araç ile Türkeli Çemberinden Yılmazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dolu  ve sağanak yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje düşerek takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Saat 17.15 sıralarında Güzelyurt - Lefke çevre yolu üzerinde ise, Hasan DAĞCIOĞLU (E-49), yönetimindeki SE 934 plakalı araç ile Güneşköy Çemberinden Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüje ardından yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp tarla içerisine savrularak durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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