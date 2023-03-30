Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı

İskele-Gazimağusa ana yolunda direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü refüje çıkıp, trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasına göre, Mert Akgül (E-27), yönetimindeki FY 320 plakalı aracla 15.00 sıralarında İskele istikametinden gelerek Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Akgül, yolun geliş ve gidişini ikiye ayıran refüje çıkıp aracının ön kısmıyls bilgi ve yön verici levhaya çarptı. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Soruşturma devam ediyor.