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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton mikseriyle çarpıştı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton mikseriyle çarpıştı
Tatlısu-Girne anayolunda beton mikser ile salon araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 13.50’de yaşandı. 
Tatlısu- Girne Anayolu üzerinde, Ahmet Buluş (E-30), yönetimindeki PV 358 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman Korineum Golf sahası kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp su kanalı içerisine düşüp ardından geri kontrolsüzce yola giriş yapıp yolun sağına geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelen Babajan Soltanov (E-30) yönetimindeki JD 964 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan PV 358 plakalı araç sürücüsü Ahmet Buluş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Furkan Buluş (E-21) ve İbrahim Muhammet Buluş’un (E-27) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.


 
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