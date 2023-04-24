Direksiyon başında konuşmayı seviyoruz

Polis Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak-17 Nisan 2023 haftalık yayımlanan trafik raporlarında yüzümüze çarpan ürkütücü gerçek: Bin 630 kişi direksiyon başında cep telefonu ile konuşurken yakalandı! Emniyet kemeri kullanmayı da sevmiyoruz. 3,5 ayda 724 emniyet kemersiz sürücü rapor edildi.

Ülkede sürekli artış gösteren trafik kazalarını önlemek için polis ekiplerinin

hemen her gün düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimleri neticesinde ortaya çıkan rapor ürküttü.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından haftalık yayımlanan 1 Ocak-17 Nisan 2023

tarihleri arasındaki haftalık trafik raporlarına göre trafik kazalarında

hasar miktarları dudak uçuklatırken, sürücülerin direksiyon başında cep telefonu ile konuşmaktan vazgeçmediği haftalık yayımlanan polis raporlarına yansıdı. Trafik çarpışmalarında büyük önem taşıyan ‘Emniyet kemeri’ sürücüler tarafından çok fazla tercih edilmediği de polis raporlarında gözler

önüne serildi.

BİN 630 KİŞİ CEP TELEFONU İLE KONUŞURKEN YAKALANDI…

Haftalık yayımlanan trafik raporlarında,

1 Ocak-17 Nisan tarihlerini kapsayan sürede bin 630 kişi direksiyon başında, seyir halindeyken cep telefonunda konuşurken yakalandı, rapor edildi. Ada genelinde trafik polisleri tarafından gerçekleşen denetimlerde, Ocak ayında 557 kişi, Şubat ayında 599, Mart ayında 348 ve 01 Nisan – 17 Nisan

tarihlerini kapayan süreçte 126 kişi direksiyon başında cep telefonu ile konuşurken yakalanarak, rapor edildi.

UYARILARI DİNLEYEN YOK…

Trafik çarpışmalarında hayat kurtaran emniyet kemeri, sürücülerin

birçoğu tarafından kullanılmıyor. Farkındalık adına kamu spotu yapılmasına rağmen, sürücüler ve araçtaki yolcuların emniyet kemeri takmadığı polis raporlarına yansıdı. İncelenen verilerde, 1 Ocak-17 Nisan tarihlerini kapsayan süreçte 724 kişi emniyet kemersiz yakalandı, rapor edildi.

Polis raporlarına göre, seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan Ocak ayında 217, Şubat 178, Mart ayında 299 ve 1-17 Nisan tarihleri arasında 30 kişiye ceza kesti.

HASAR MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI…

KKTC genelinde üç buçuk aylık gibi kısa sürede meydana gelen 723 kazada 162 kişi yaralandı. Çarpışmalarda 557 araç hasar görürken, 01 Ocak-17 Nisan tarihleri arasında meydana gelen kazalarda hasar tespiti dudakları uçuklattı. Polis Genel Müdürlüğü tarafından haftalık yayımlanan polis raporlarında 557 aracın karıştığı hasar tespit miktarı 35 Milyon 597 bin 130 TL.

1 Ocak-17 Nisan tarihlerini kapsayan süreçte polis, 98 bin 256 aracı kontrol etti, 10 bin 63 aracı çeşitli suçlardan rapor etti.

