banner913
banner932
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
9 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
17 0
 
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
20 0
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
37 0
Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü
Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü
19 0
Evsiz yabancıyı bile dövdüler
Evsiz yabancıyı bile dövdüler
64 0
“Devlet adeta çökertiliyor”
“Devlet adeta çökertiliyor”
20 0
banner964

Dipkarpaz - Kaleburnu yolunda çıkan yangın korkuttu

banner476

banner825
Dipkarpaz - Kaleburnu yolunda çıkan yangın korkuttu
banner971
Dipkarpaz - Kaleburnu yolunun doğu kısmında bulunan Gülseren Çiftliği mevkiinde çıkan yangında kuru otlar ve çöpler ile bazı ağaçlar yanarken, yangın karadan ve havadan müdahale edilerek söndürüldü.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında Dipkarpaz - Kaleburnu Yolunun doğu kısmında bulunan Gülseren Çiftliği Mevkiinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edilerek söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve çöpler ile 8 zeytin ve 11 ardıç ağacı yandı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.