Din görevlisi hırsızlıktan tutuklandı

Beyarmudu camisinin din görevlisi, bir araç içerisinden 150 bin TL ve 800 stg çaldığı iddiasıyla tutuklandı



Uzun zamandan beri Beyarmudu camisinde din görevlisi olarak görev yapan Beyarmudu sakini 42 yaşındaki isminin baş harfleri D.G, son 1 yıl içerisinde isminin baş harfleri U.T isimli şahsa ait araç içerisinden muhtelif zamanlarda 150 bin TL ve 800 stg sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada 111 bin 230 TL nakit para bulundu.

Zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesinde “araç içerisinden sirkat” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü duruşmada Tanık polis Davut Gök yemin altında verdiği şahadette, 18.06.22 tarihinde Dörtyol karakoluna gelen Lefkoşa sakini müşteki U.T ’nin verdiği bilgide, son bir yıl içerisinde aracından toplam 150 bin TL ve 800 Stg nakit paranın çalındığını, sirkat edilen paranın 800 Stg ve 27,650 TL paranın son 1 ay içerisinde sirkat edildiğini, 18.06.22 tarihinde aracının arka koltuğunda bir çanta içerisinde muhafaza ettiği ve önceden seri numaralarını aldığı 100’lük banknotlardan oluşan 40,100 TL nakit paranın içerisinden seri numaraları alınmış 2,000 TL’nin sirkat edildiği ve ayni gün aracını zanlı tarafından kullanması nedeniyle zanlının sirkat etmiş olabileceğine dair şikayette bulunması üzerine tahkikata başlandığını söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilerek ikametgahında, işyerinde ve aracında mahkeme emriyle bir arama gerçekleştirildiğini belirten tanık polis, zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada seri numaraları önceden alınmış 2,000 TL nakit para ve muhtelif seri numaralı 17,800 TL ile aracında yapılan aramada bulunan 91,430 TL nakit para dahil olmak üzere toplam 111,230 TL paranın emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler yanında incelenmesi gereken kamera görüntülerinin de bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Yargıcın izin vermesiyle konuşan zanlı iddiaları kabul etmediğini belirterek 2,000 TL nakit parayı ihtiyacı nedeniyle kendisinin aldığını ve arkadaşı olan müştekiye söylemeye fırsat bulmadan olayın polise intikal ettiğini, tasarrufunda bulunan paranın ise kendisine ait olduğunu, döviz almak için bankadan çektiğini ve kur yükselmesi nedeniyle alamadığını, bu nedenle aracında muhafaza ettiği beyanda bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.



