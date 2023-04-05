Dikkatsizlik kaza getirdi

Karaoğlanoğlu Caddesi’ne dikkatsizce çıkan kiralık araç sürücüsü, çarptığı van aracın devrilmesine neden oldu

Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde dün öğleden sonra iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza dün saat 16:00 sıralarında meydana geldi.

Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde meydana geldi.

22 yaşındaki Buğrahan Volkan Gürel, yönetimindeki ZNJ 526 plakalı salon araç ile kuzeye doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Karaoğlanoğlu Caddesi giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batıya doğru seyreden 42 yaşındaki Gökhan Yeşilgün yönetimindeki HR 657 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, HR 657 plakalı araç sağ yan tarafı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

