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Dikkatsizliği, pahallıya mal oldu
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Yonca Kavşağı- Ercan anayolunda bugün meydana gelen kazada bir otomobil takla attı.
Kaza, 41 yaşındaki İlyas Erdoğan'ın, yönetimindeki LR 583 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulması sonucu o esnada sol şerit içerisinden Ercan istikametine doğru seyreden Ertan Aziz Miralay (E-51), yönetimindeki MK 588 plakalı araca çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin soruşturması  devam ediyor.
 
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