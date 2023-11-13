Dikkatsizliği canından ediyordu

Girne-Tatlısu Anayolu'nun Esentepe yakınlarında öğleden sonra dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza 5 kişi yaralandıPolisten verilen bilgiye göre, kaza saat 15:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu'nun 20-21 km'leri arasında, Artem DMITRIEV (E-) yönetimindeki VD 695 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmiş ve o esnada Girne istikametine doğru seyreden Mahmut YILDIZ (E-25) yönetimindeki HP 160 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmasıyla yaşandı.Kaza sonucu yaralanan VD 695 plakalı araç sürücüsü Artem DMITRIEV, HP 160 plakalı araç sürücüsü Mahmut YILDIZ ve HP 160 plakalı araçtaki yolcular Numan ALİ (E-25), Bilal AHMED (E-26) ve Sawer HUSEN (E-30), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.