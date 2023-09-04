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Dikkatsizliği canından ediyordu

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Dikkatsizliği canından ediyordu
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Gazimağusa - Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında 24 yaşındaki Dilara Vaiz , yönetimindeki PJ 279 plakalı aracı ile Değirmenlik (dağ yolu)  çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Metgin Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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